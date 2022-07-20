أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير إدارة أعلى المشتريات والعقود
المهام والمسؤوليات العامة
- يقوم بالتخطيط ومتابعة العمليات اليومية لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه
- يقوم بتطوير الميزانية الخاصة بالإدارة بما يتوافق مع الخطة التشغيلية والميزانية المعتمدة للقطاع
- يقوم بتوجيه تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالإدارة لضمان تنفيذ العمل بطريقة متسقة وخاضعة للرقابة
- يرفع التقارير الدورية لأداء الإدارة عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس القطاع أو مدير الإدارة العامة
- يشرف على خطوات إعداد خطط التغيير وتقييم تأثير التغيير في الخطة التشغيلية للإدارة والسياسات والإجراءات والأنظمة والأفراد، لضمان التنفيذ السلس والاعتماد السريع للتغيير
- يعمل على غرس ثقافة التطوير والتوجيه والأداء داخل الإدارة
- يقوم بتوفير فرص التطوير للفريق وضمان توفر
- يحدد ويوظف الكفاءات داخل الإدارة
- يعمل على تحديد وتوصيل توقعات أداء واضحة، وتدريب وتقديم الدعم والملاحظات المنتظمة حول أداء
- يقدم جلسات الإرشاد والتوجيه الفردية مع أعضاء الفريق للمساعدة على الإنجاز وتحقيق المستهدفات والإفادة في مراجعات الأداء الدورية
- يضمن الامتثال بجميع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية في الإدارة، من أجل ضمان سلامة الموظفين والامتثال باللوائح
- يبحث باستمرار عن فرص التطوير والتحسين في سياسات الإدارة وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات القطاع، لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف
المؤهلات والخبرة:
- شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المشتريات ومجالاتها أو ما يعادلها
- شهادة الماجستير في إدارة الأعمال أو المشتريات أو ما يعادلها ومجالاتها (إضافية)
- خبرة عملية 8 سنوات في مجالات ذات الصلة
- خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية
طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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