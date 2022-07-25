تعلن مدارس دار الفرسان الأهلية عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية (رجال – نساء) في جميع التخصصات للعمل في ( جدة )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

– معلمون / معلمات. (جميع التخصصات)

الشروط المطلوبة:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

– يفضل من لديه المهارات الأساسية في الحاسب الآلي.

موعد وطريقة التقديم:-

– التقديم متاح الآن، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويمكن التقديم على الوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]