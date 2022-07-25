تعلن مدارس دار الفرسان الأهلية عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية (رجال – نساء) في جميع التخصصات للعمل في ( جدة )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:-
– معلمون / معلمات. (جميع التخصصات)
الشروط المطلوبة:-
- – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- – حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب.
- – يفضل من لديه المهارات الأساسية في الحاسب الآلي.
موعد وطريقة التقديم:-
– التقديم متاح الآن، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويمكن التقديم على الوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
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