أعلنت مؤسسة ابن رشد التعليمية القابضة عن توفر وظائف تعليمية وإدارية في (جميع التخصصات) للعام الدراسي 1444هـ، وذلك للعمل في جميع فروع مدارس الشركة بالمملكة (الرياض، الخبر، أبها، جازان) وفق المسميات الوظيفية التالية:

المؤهلات المستهدفة:

1- حاصل شهادة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للوظائف الإدارية.

2- شهادة البكالوريوس (للوظائف التعليمية).

المدارس التابعة:

1- مدارس ابن رشد قرطبة.

2- مدارس ابن رشد الجزيرة.

3- مدارس ابن رشد العالمية الياسمين.

4- مدارس ابن رشد العالمية الخُبر.

5- مدارس شروق المعرفة النموذجية.

6- مدارس شروق المعرفة الأهلية.

7- مدارس أجيال الحضارة.

8- مدارس شروق المعرفة بأبها.

9- مدارس رواد أبها.

10- مدارس رياض جازان العالمية.

الوظائف التعليمية والإدارية للرجال:

1- معلم فيزياء

2- معلمو صفوف أولية

3- معلم تربية إسلامية

4- معلم رياضيات لجميع المراحل

5- معلم لغة عربية للقسم المتوسط والثانوي

6- معلم أحياء

7- معلم كيمياء

8- معلم لغة إنجليزية

9- معلم تربية وطنية واجتماعية (تاريخ وجغرافيا)

10- معلم حاسب آلي

11- معلم تربية أسرية (مهارات حياتية)

12- معلم فيزياء

13- معلم تربية رياضية

14- معلم تربية فنية

15- معلم علوم للقسم الابتدائي

16- معلم تربية بدنية

17- معلم حاسب آلي

18- معلم تربية إسلامية

19- معلم رياضيات ذهنية

20- معلم اجتماعيات

21- معلم لغة فرنسية

22- أمين مصادر

23- موظف دعم فني

24- قادة مدارس بنين

25- قائد أكاديمي

26- وكيل تعليمي

27- وكيل طلاب

28- رائد نشاط

29- مرشد طلابي

30- محضر مختبر

31- مرشد اجتماعي ونفسي

32- سكرتارية

33- مدخل بيانات (نظام نور)

34- مساعد إداري

35- أمين مصادر التعلم

36- مسؤول نظام نور

37- مشرف تربوي

38- طبيب مدرسي