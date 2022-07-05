أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسميات الوظيفية:
1- مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة
المؤهلات و الشروط :
- درجة الماجستير في الهندسة أو العلوم ويفضل الدكتوراه
- خبرة 8 سنوات من الخبرة في الصناعة بدرجة الماجستير أو 4 سنوات من الخبرة في الصناعة مع درجة الدكتوراه.
- يجب أن تكون قادرًا على إظهار المعرفة العملية في النماذج الأولية للمفهوم وتطوير المنتج.
- خبرة في استخدام أدوات حساب وتقييم دورة الحياة في مشاريع البحث والتطوير (على سبيل المثال ، Ecochain و Mobius و SimaPro و GaBi و openLCA).
- معرفة قواعد بيانات جرد دورة الحياة التجارية والحرة.
- القدرة على الاستفادة من ecoinvent وقواعد بيانات جرد دورة الحياة الرائدة الأخرى لتوفير بيانات بصمة دقيقة علميًا للنماذج الأولية والمنتجات.
2- عالم الموظفين
المؤهلات والشروط:
- دكتوراه. (أو ما يعادلها من الخبرة) مع ما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة اللاحقة في هندسة الخلايا الشمسية وتوصيفها ، مع خلفية في علوم المواد أو علوم البوليمرات أو التخصصات الهندسية ذات الصلة
- أظهر الكفاءة في جميع أشكال الاتصال ، جنبًا إلى جنب مع إدارة الوقت والعمل الجماعي والمهارات التنظيمية
3- مدير الإثراء المتخصص
المؤهلات والشروط:
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- يفضل درجة الماجستير
- خبرة 10 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة
- خبرة قيادية قوية
- معرفة الخبراء في تنمية وإدارة العلاقات والشراكات الاستراتيجية.
- فهم عميق للبيئة الإقليمية ، والأولويات الوطنية للمملكة العربية السعودية ، ومشهد تطوير الأبحاث والابتكار ، والإلمام باللوائح المحلية ، وهياكل جمع الأموال.
- سجل مثبت لتطوير مذكرات التفاهم ، ومقترحات للمشاركة مع شركاء استراتيجيين ، ومشاريع / هدايا مهمة موجهة للأفراد والمؤسسات والشركات.
4- متخصص تقني في المجهر الضوئي
المؤهلات والشروط:
- درجة الماجستير في علوم الحياة أو مجال متعلق بالكيمياء الحيوية
- خبرة في العمل في بيئة معملية تُظهر معرفة جيدة بإجراءات المختبر واحتياطات السلامة.
5- اخصائي صيانة معدات المختبرات
المؤهلات و الشروط:
- درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة
- تدريب خدمة المصنع في أجهزة علوم الحياة
- الكفاءة في استخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) مثل SAP.
- الكفاءة مع Microsoft Office Suite
طريقة التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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