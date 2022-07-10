أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر حسابها على موقع التوظيف “لينكد إن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات، في الرياض, وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مصمم جرافيك:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في التصميم الجرافيكي أو أي شيء ذي صلة.

Adobe Photoshop و Illustrator و InDesign

يفضل الرسوم المتحركة.

مصمم تعليمي:

المؤهلات والخبرات:

خبره سنتين على الأقل في مجال التصميم التعليمي وإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي.

معرفة عالية في تقنيات التعليم.

ماجستير في التصميم التعليمي أو تقنيات التعليم.

شهادات في برامج التعلم الإلكتروني والتصميم التعليمي.

مطور دوت نت:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة مفضل.

خبرة لا تقل عن 2 – 4 سنوات في استخدام NET framework.

الكفاءة في تقنية واحدة على الأقل من جانب الخادم.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ الآن، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).