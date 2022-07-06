أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مهندس بترول إدارة خزانات الغاز
- قسم منع فقدان المنطقة
- مهندس تكلفة
- قسم مشاريع ضغط الغاز
- كبير المستشارين القانونيين
- مهندس تخطيط مرافق خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات
- قسم تخطيط المرافق
- خبير أبحاث معالجة النفط الخام
- قسم مركز البحوث والتطوير
- مستشار أول
- إدارة الامتثال المؤسسي
- محامٍ
- مهندس مدني / هيكل
- مهندس تخطيط مرافق الأتمتة والطاقة
- مهندس تخطيط مرافق الغاز.
رابط التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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