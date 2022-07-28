أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- إدارة فعاليات.
2- مدير مالي.
3- محاسب.
4- إدارة رياضية (شؤون المنتخبات واللاعبين).
5- إدارة رياضية (المسابقات).
6- إدارة نظم معلومات.
الشروط:
1- للسعوديين والسعوديات.
2- شهادة بكالوريوس.
3- خبرة سنة على الأقل.
4- مستوى جيد للغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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