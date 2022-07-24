أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر حسابها بموقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- فني طبي حيوي.
- منسق المطالبات.
- منسق حساب المريض.
- فني سحب دم.
- منسق خدمات المرضى.
- مدير تطوير التطبيقات.
- المسجل طبيب أمراض جلدية.
- المسجل طبيب الأمراض الجلدية التجميلية.
- ممرضة مكافحة العدوى.
- رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات.
- مدير السلامة.
- مهندس ميكانيكي.
- منسق.
- وغيرها …
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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