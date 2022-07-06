أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، شركة تابعة (للتأمينات الاجتماعية)، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق المسمى الوظيفي (مراجع داخلي).

الوصف الوظيفي:

يتمثل دور المدقق في إجراء مهام التدقيق الداخلي بما يتماشى مع برنامج عمل التدقيق الداخلي المعتمد، وتقديم ملاحظات منتظمة إلى مدير التدقيق الداخلي حول حالة مهام التدقيق، والمشاركة في المهام الخاصة وفقًا لتوجيهات الرئيس التنفيذي للتدقيق.

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية. يفضل عضو هيئة مهنية من المحاسبين / المراجعين أو ما يعادلها (مثل CPA ، ACCA ، CIA ، CMA) أو أن يكون محترفًا مؤهلًا جزئيًّا. يتطلب هذا المنصب ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في التدقيق الداخلي المفضل في صناعة الرعاية الصحية. المعرفة المالية والتشغيلية والفنية وتدقيق النظم. المهارات التنظيمية القوية والقدرة على تنسيق مبادرات التدقيق على مستوى الشركة. القدرة على جمع وتحليل البيانات المالية والفنية والتشغيلية. القدرة على التفكير المنطقي والمنهجي. معرفة كافية بأنظمة وبرامج المحاسبة. مهارات قوية في التعامل مع الآخرين مثل القيادة والتواصل والإقناع والتحفيز والولاء. قدرة جيدة في الاتصال الشفوي وكتابة التقارير. إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

رابط التقديم: