أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدّة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير قسم السياسات والإجراءات.

مدير إدارة التميز المؤسسي.

مدير قسم رحلة العميل.

مدير إدارة الاستثمار.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاحٌ على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يوليو 2022م.