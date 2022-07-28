أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

فني تكنولوجيا المعلومات – توظيف فوري.

عن الوظيفة:

توفير دعم مكتب المساعدة للمستخدمين كونه نقطة الاتصال الأولى للإبلاغ عن الحوادث.

إدارة ومراقبة جميع الأنظمة المثبتة والبنية التحتية بما في ذلك تثبيت أنظمة التشغيل وتكوينها واختبارها وصيانتها.

توفير دعم مكتب المساعدة للمستخدمين كونه نقطة الاتصال الأولى للإبلاغ عن الحوادث.

تشخيص وإصلاح وصيانة مكونات الأجهزة والبرامج لضمان التشغيل السلس لأنظمة الكمبيوتر.

يشمل تكوين جميع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الموقع مراقبة مركز البيانات وفحص صحة الخادم ووظائف أجهزة الدوائر التلفزيونية المغلقة.

واجبات إدارة الخادم وتثبيت أنظمة التشغيل والتحديثات وترقيات أجهزة الخادم.

مراقبة سجلات الخادم للتنبيهات والأخطاء والفشل.

بناءً على طلب المستخدم إعادة تعيين كلمة مرور مستخدمي AD.

الحفاظ على أمن الخوادم وأنظمة تشغيل سطح المكتب للقضاء على نقاط الضعف.

الحفاظ على الأمن والنسخ الاحتياطي واستراتيجيات التكرار.

تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات وترقيته لضمان الأمان على مستوى المستخدم.

استباقي ضمان أعلى مستويات الأنظمة وتوافر البنية التحتية.

المهارات:

مهارات حل المشكلات المختصة.

مهارات اتصال قوية.