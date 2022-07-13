أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسميات الوظيفية:
مدير الإستراتيجية والتخطيط
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو التمويل أو أي مجال ذي صلة؛
- ماجستير في إدارة الأعمال هو ميزة إضافية مع تفضيل الدكتوراه.
- ما لا يقل عن 8- 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع التخطيط الإستراتيجي للشركات،
- الاستشارات الإدارية أو المجالات ذات الصلة.
- خبرة تقدمية في العلاقات والشراكات الإستراتيجية.
2. القائد المعماري
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المعمارية. مرغوب فيه معتمدة مهنيًّا من قبل منظمة معترف بها. على سبيل المثال الربا.
- من 5 إلى 10 سنوات من الخبرة في التصميم المعماري.
رابط التقديم:
ويمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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