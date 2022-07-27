أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عبر موقعه الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة وفقًا للتفاصيل والشروط أدناه:
المسمى الوظيفي:
- طبيب عام، EMS
المتطلبات الوظيفية:
- توفير رعاية عالية المستوى وفعالة من حيث التكلفة لخدمات الطوارئ للمستفيدين الطبيين المؤهلين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تحت إشراف الطبيب المعالج. تنفيذ الواجبات ضمن أوراق الاعتماد والامتيازات المعتمدة المقدمة من قبل لجنة الاعتمادات والامتيازات بالمستشفى.
- خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص المطلوب (بعد الانتهاء من التدريب) ويفضل أن يكون ذلك في مستشفى تعليمي تابع للجامعة.
- المشاركة في الأنشطة التعليمية والتعليمية للموظفين المبتدئين وطلاب الطب والمتدربين.
- مواكبة المعارف والمهارات المطلوبة لأداء المهام بأمان.
- الحفاظ على ما يكفي من الاعتمادات التعليم الطبي المستمر كما هو مطلوب من قبل المستشفى وسلطات الترخيص.
المسؤوليات الوظيفية:
- تقييم وقبول المرضى من خلال غرفة الطوارئ والعيادات الخارجية والتحويل من المستشفيات الأخرى حسب توجيهات الطبيب المعالج.
- إجراء الفحوصات اللازمة وأعمال القبول كما هو محدد.
- إجراء تقييم المريض اليومي، وتخطيط وتنفيذ الإدارة تحت إشراف الطبيب المعالج.
- إجراء جولات يومية خلال أيام العمل على المرضى المقبولين والاستشارات المعينة حسب الاقتضاء.
- حضور المرضى عند الحاجة إلى إعادة التقييم طوال يوم العمل.
- حضور المرضى المقبولين خلال عطلة نهاية الأسبوع وفقًا لترتيب الخدمة المحدد.
- الاستجابة لمكالمات الطوارئ في الوقت المناسب والاهتمام بالمرضى عند الحاجة لذلك.
- المشاركة في رعاية الصدمات، أو رعاية الكود الأزرق، أو رعاية الاستجابة السريعة وفقًا للدور المحدد من خلال الاعتماد والامتياز الممنوح.
- الرد على استشارات المرضى الداخليين في غضون الإطار الزمني المطلوب بالتزامن مع الخدمات الاستشارية.
- إجراء جولات على مرضى وحدة العناية المركزة ذات الصلة عند الطلب.
- تخطيط وإعداد المرضى للخروج من المستشفى حسب الاقتضاء.
- إملاء ملخصات التفريغ
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة يرجى الدخول على الموقع الرسمي:
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