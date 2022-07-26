أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي :
مدير الخدمات الاجتماعية
الصف الوظيفي
يخطط وينظم ويوجه جميع جوانب قسم الخدمات الاجتماعية وهو مسؤول عن الإشراف ومراقبة الاحتياجات الاجتماعية للمرضى.
المؤهلات والخبرة
- مطلوب ماجستير درجة البكالوريوس في العمل الاجتماعي أو أي تخصص آخر ذي صلة.
- مطلوب ست (6) سنوات مع الماجستير ، أو ثماني (8) سنوات بدرجة البكالوريوس ، بما في ذلك سنتان (2) في منصب إشرافي / كبير .
طريقة التقديم:
يمكن التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي والاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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