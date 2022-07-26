مدير الخدمات الاجتماعية

الصف الوظيفي

يخطط وينظم ويوجه جميع جوانب قسم الخدمات الاجتماعية وهو مسؤول عن الإشراف ومراقبة الاحتياجات الاجتماعية للمرضى.

المؤهلات والخبرة

طريقة التقديم:

يمكن التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي والاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)