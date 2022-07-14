أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية: