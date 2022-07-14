أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي:
1.مدير نادي الموظفين الاجتماعي
المؤهلات والخبرة
- ماجستير درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو الانضباط ذي الصلة المطلوب.
- مطلوب ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع ماجستير أو خمس (5) سنوات مع درجة البكالوريوس، بما في ذلك سنتان (2) في منصب (إشرافي / كبير)
- سعودي الجنسية فقط.
- يتبع جميع سياسات وإجراءات المنظمة.
- يشارك في التعليم والتدريب والتطور الذاتي والآخرين، حسب مقتضى الحال.
- يؤدي واجبات أخرى ذات صلة كما يكلف.
2.تقني أول، التصوير الشعاعي
المؤهلات والخبرة
- مطلوب بكالوريوس أو خريج من برنامج تكنولوجيا الأشعة المعتمد، أو إكمال التدريب المتخصص بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي في علوم / تكنولوجيا الأشعة.
- أربع (4) سنوات تقني أول، مطلوب التصوير الشعاعي العام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أو (الصف 09) خبرة ذات صلة.
- متوسط تقييم الأداء السنوي على الأقل (3.5) لآخر أربع (4) سنوات.
- مائة (100) تعليم طبي تراكمي مستمر [CME].
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