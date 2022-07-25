أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الرسمي بوابة التوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي :

مسجل التخدير

الوصف الوظيفي

من المتوقع أن يقوم هذا الطبيب بمجموعة متنوعة من الواجبات والمهام لرعاية جميع المرضى الموكلين إليه في حدود قدراته ومعرفته ومهاراته. مختص في تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية ويكون على دراية بالعلاجات الحديثة وممارسة الطب. سيعمل هذا الطبيب تحت إشراف طبيب استشاري للحصول على تدريب وتعليم في تخصصه.

المؤهلات والخبرة

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها. شهادة تخصص فرعي / زمالة أي . البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا. رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف. الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).