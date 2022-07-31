أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير العلاقات الرئيسي الوصف الوظيفي تقديم خدمات تقديم خدمات تقديم خدمات تقديم خدمات تقديم خدمات متميزة في جميع القضايا المتعلقة بالضرائب أو الزكاة ، وفق ما يلي من مؤهلات وخبرة ، المؤهلات والخبرة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة الماجستير في إدارة الأعمال أو تفضيل المحاسبة العلاقات أو إدارة الحسابات أكثر من 4 سنوات من الخبرة