أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير العلاقات الرئيسي
الوصف الوظيفي
تقديم خدمات تقديم خدمات تقديم خدمات تقديم خدمات تقديم خدمات متميزة في جميع القضايا المتعلقة بالضرائب أو الزكاة ، وفق ما يلي من مؤهلات وخبرة ،
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة
- الماجستير في إدارة الأعمال أو تفضيل المحاسبة
- العلاقات أو إدارة الحسابات
- أكثر من 4 سنوات من الخبرة
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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