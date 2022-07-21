أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الرسمي لحمَلة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات و المتطلبات الوظيفية:
1- مدير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
- تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجالات أخرى ذات صلة. يفضل الحصول على شهادة (ITIL)
- الإدارة والإشراف على تطوير وتنفيذ وصيانة التطبيقات وبرامج النظام في LCGPA وضمان توفير خدمات دعم تطبيقات المستخدم النهائي الفعالة لجميع المستخدمين النهائيين لـ LCGPA.
- الإشراف على فريق عمل إدارة دعم تطبيقات تقنية المعلومات ومتابعة تقييم أدائهم من خلال تقديم التغذية الراجعة بشكل مستمر والبحث عن الفرص لتطوير قدراتهم لتحفيزهم ورفع مستوى أداء عملهم. قسم، أقسام.
- تحديد احتياجات التدريب والتطوير لموظفي إدارة دعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وسد الفجوات المعرفية لضمان التطوير المستمر ومستوى عالٍ من الكفاءة داخل الفريق.
- توجيه تطوير سياسات قسم دعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة والعمليات والإجراءات لضمان التطبيق المتسق وسهولة العمليات للمرؤوسين.
- وعيرها..
2- اخصائي تطوير أعمال
- الهندسة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة
- دعم أنشطة تطوير المحتوى المحلي في إدارة القطاع الصناعي من خلال إجراء تحليل الجدوى ، وتطوير دراسات الجدوى ، ودعم تحديد أولويات الفرص ، وتطوير أدوات ومبادرات وخطط التنفيذ لزيادة المحتوى المحلي في المملكة.
- لتعاون مع “تجميع البيانات” في جمع بيانات العرض والطلب لضمان تجميع البيانات الصحيحة لدعم تحديد الثغرات الرئيسية في القطاع الصناعي وتحديد أولوياتها .
- دعم عملية جمع البيانات من خلال تحديد وإبلاغ الفجوات في سوق العرض والطلب في القطاع الصناعي والتي يمكن ملؤها بالمحتوى المحلي لضمان تلبية احتياجات القطاع الصناعي لجمع البيانات.
- دعم تنفيذ فرص المحتوى المحلي من خلال تطوير أدوات المحتوى المحلي المصممة خصيصًا للفئات أو فرص المحتوى المحلي الخاصة لضمان سهولة التنفيذ لـ LCGPA وأصحاب المصلحة.
3- محلل المشاركة الاقتصادية (حديثي التخرج)
- إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي تخصص ذي صلة
- دعم تطوير بحوث فرص المشاركة الاقتصادية ودراسات الجدوى وصياغة اتفاقيات وعقود التوازن الاقتصادي والتفاوض بشأنها وتحقيقها من أجل دعم التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
- الدعم في تحديد وتقييم واختيار الشركاء الاستراتيجيين المحتملين الجدد لاتفاقيات التعويض لضمان توليد الفرص يؤدي إلى توسيع نفوذ LCGPA.
- المساعدة في الحفاظ على العلاقات مع كيانات التنمية الاقتصادية القائمة والشركاء الاستراتيجيين في برنامج التوازن الاقتصادي لاستكشاف الاتفاقيات المشتركة مع LCGPA.
- دعم البحث وتحديد فرص التعويض الاقتصادي من خلال التعاون مع فرق مكتب البيانات وتطوير المحتوى المحلي للوصول إلى بيانات وشبكات الفرصة في السوق السعودي.
- الدعم في مراقبة تنفيذ اتفاقية التعويض والإبلاغ عن المخاطر و / أو مشاكل الأداء واتخاذ القرارات في الوقت المناسب لتصحيحها.
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