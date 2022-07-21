أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الرسمي لحمَلة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية: