أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع التوظيف “لينكد إن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض, وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:



موظف إدارة المواهب 1:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

يُفضل الحصول على مؤهلات معتمدة من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM SCP) أو المحترف المشارك في تنمية المواهب (APTD) أو المهني في الموارد البشرية (PHR) أو معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) أو أي شهادة أخرى معادلة.

المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)

خبرة 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في إدارة أداء الموظفين والتدريب والتطوير وتخطيط التعاقب الوظيفي والتطوير الوظيفي

يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

السكرتير التنفيذي:

المؤهلات والخبرات:

دبلوم في السكرتارية أو الإدارة التنفيذية أو مجال ذي صلة

يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في مجال ذي صلة

يفضل الشهادة الاحترافية الإدارية (CAP) أو الشهادة الإدارية المهنية للتميز (PACE) أو أي شهادة أخرى معادلة

المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).

خبرة 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في إدارة المكاتب ودعم السكرتارية وآداب التعامل

خبرة في برامج مايكروسوفت أوفيس.

معاون المشروع: