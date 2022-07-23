أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي :
مساعد مستشفى
الوصف الوظيفي
يوفر الدعم الكامل لجميع الأنشطة المكتبية للمشرف على المنطقة المعينة.
المؤهلات والخبرة
- مطلوب درجة البكالوريوس أو الزمالة / دبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو الانضباط ذي الصلة.
- مطلوب سنتين (2) من الخبرة السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو أربع (4) سنوات مع دبلوم.
- متطلبات أخرى (شهادات)
- مطلوب تدريب رسمي في MS Word و MS Excel و MS Access.
- ثنائي اللغة: الكتابة العربية: 30 كتابة باللغة الإنجليزية WPM: 40 WPM
- غير ثنائي اللغة: الكتابة بالإنجليزية: 45 WPM؟
- سعودي الجنسية فقط
طريقة التقديم
طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي (اضغط هنا)
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