أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم ) مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد طبيب أسنان. (Dental Assistant)

المؤهلات والخبرات:

درجة الدبلوم في برنامج (مساعد طبيب أسنان) من جامعة أو كلية معتمدة.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة.

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

مستوى جيد في الحاسب الآلي.

رابط التقديم:

– للتقديم والاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية: