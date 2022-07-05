أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم ) مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مساعد طبيب أسنان. (Dental Assistant)
المؤهلات والخبرات:
- درجة الدبلوم في برنامج (مساعد طبيب أسنان) من جامعة أو كلية معتمدة.
- لا يشترط الخبرة المسبقة.
- مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة.
- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
- مستوى جيد في الحاسب الآلي.
رابط التقديم:
– للتقديم والاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم (اضغط هنا)
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