أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مساعد أمين المكتبة
مسؤوليات العمل
- يعد وينظم المواد ويساعد المستخدمين في العثور على الكتب والمواد التعليمية أو المراجع المتاحة في المكتبة أو الوصول إلى التعليم الإلكتروني.
- إعارة أو جمع الكتب والمجلات وأشرطة الفيديو وغيرها من المواد.
- يحتفظ بسجلات وملفات خاصة بالمواد المتداولة. يضمن إجراء فحص للعناصر المرتجعة للتحقق من أي أضرار.
- يراقب خدمات إقراض الكتب ويضمن التزام المستخدمين بسياسة الإقراض المعمول بها.
- يحتفظ بالملفات الاستنادية والتسجيلات الببليوغرافية والمقتنيات.
- فرز الكتب والدوريات المعادة والمواد الأخرى وترتيبها على الرفوف المخصصة ، في الملفات المناسبة ، أو في منطقة التخزين.
- تسجيل وإرشاد المستفيدين الجدد وإصدار بطاقات المكتبة.
- الإجابة على استفسارات المستفيدين أو الرجوع إلى أمين المكتبة.
- ساعد في إحصائيات المواد المضافة إلى المجموعة وإعداد التقارير الإحصائية.
- يؤدي واجبات أخرى ذات صلة بالوظيفة كما هو مطلوب.
المؤهلات والخبرة
- – مهارات اللغة الإنجليزية:
- IELTS: 6 ، STEP: %75 ٪ ، أو TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61)
- دبلوم في علوم المكتبات والمعلومات أو تخصص ذي صلة – أساسي
- خبرة عملية لا تقل عن عام واحد (1) في مجال ذي صلة – أساسي
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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