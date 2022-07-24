أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في عدّة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محاسب أول.

أخصائي تطوير تطبيقات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي مشتريات.

متخصص في العلاقات العامة.

مستشار أخصائي المخاطر والامتثال.

مدير الاستثمار.

معاون الاستثمار.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).