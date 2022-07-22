أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر حسابها بموقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني سحب دم.

منسق خدمات المرضى.

المسجل طبيب أمراض جلدية.

مدير تطوير التطبيقات.

المسجل طبيب أمراض جلدية.

المسجل طبيب الأمراض الجلدية التجميلية.

ممرضة مكافحة العدوى.

رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات.

مدير السلامة.

مهندس ميكانيكي.

منسق.

وغيرها …