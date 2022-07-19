أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) توفر وظائف هندسية وتقنية وإدارية لحملة البكالوريوس فما فوق .، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
1. مسؤوليات المساءلة الرئيسية والاتصال
الخبرة والمؤهلات : –
- المؤهلات متطلبات درجة البكالوريوس في الهندسة ويفضل أن يكون الهندسة الكيميائية الميكانيكية أو الصناعية من جامعة مرموقة.
- مؤهل إضافي في تدقيق المخاطر وإدارتها مرغوب فيه. الحد الأدنى من 10 إلى 12 عامًا في إدارة المخاطر داخل مصفاة النفط وصناعة الغاز مع التركيز على الخبرة العملية والتشغيلية.
- مهارات تحليلية قوية إدارة المخاطر ومهارات المعرفة والقيادة مطلوبة.
2.مهندس CADD أول
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الهندسة
- الكفاءة والشهادة في مهندسي تصميم أوتوكاد
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
1.مسؤوليات المساءلة الرئيسية الاتصال :( اضغط هنا )
1- الضغط على (Find Opportunities).
2- اختيار قسم (corporate) الضغط على (Apply):
2.مهندس CADD أول .(اضغط هنا)
طالب عمل