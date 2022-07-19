أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) توفر وظائف هندسية وتقنية وإدارية لحملة البكالوريوس فما فوق .، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1. مسؤوليات المساءلة الرئيسية والاتصال الخبرة والمؤهلات : – المؤهلات متطلبات درجة البكالوريوس في الهندسة ويفضل أن يكون الهندسة الكيميائية الميكانيكية أو الصناعية من جامعة مرموقة. مؤهل إضافي في تدقيق المخاطر وإدارتها مرغوب فيه. الحد الأدنى من 10 إلى 12 عامًا في إدارة المخاطر داخل مصفاة النفط وصناعة الغاز مع التركيز على الخبرة العملية والتشغيلية. مهارات تحليلية قوية إدارة المخاطر ومهارات المعرفة والقيادة مطلوبة.

2.مهندس CADD أول