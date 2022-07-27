تعلن شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة تخصصات، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

متدرب موارد بشرية (برنامج تمهير):

المؤهلات والخبرات: