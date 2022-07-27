تعلن شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة تخصصات، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
متدرب موارد بشرية (برنامج تمهير):
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.
- لا يعمل حاليًّا أو ملتحقًا بالتأمينات الاجتماعية منذ 6 أشهر.
- أن يكون مسجلًا ومؤهلًا في برنامج تمهير من خلال طاقات.
كبير مساعدي العلاقات العامة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو أي مجال ذي صلة.
- ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير في مجال ذي صلة (مفضل).
- خبرة سابقة في العلاقات العامة.
- خبرة: + 6 سنوات خبرة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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