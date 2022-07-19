أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أخصائي مراقبة الوثائق الأمنية

الوصف الوظيفي

يتعين على صاحب الوظيفة التعامل مع المتطلبات اليومية المتعلقة بمراقبة المستندات الأمنية في AMAALA وتنفيذها. وضع إطار إجرائي لجمع المعلومات الخاضعة للرقابة ، بما في ذلك تطوير وتعزيز الإجراءات والأدوات ؛ إدارة وإنفاذ جمع وتوزيع وحفظ المعلومات الخاضعة للرقابة مع سياسة الرقابة المحددة TRSDC.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في الأعمال أو الإدارة أو أي مجال ذي صلة خبرة لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا في منصب مماثل مع 4 سنوات في منصب إداري

رابط التقديم

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