أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي مراقبة الوثائق الأمنية
الوصف الوظيفي
يتعين على صاحب الوظيفة التعامل مع المتطلبات اليومية المتعلقة بمراقبة المستندات الأمنية في AMAALA وتنفيذها. وضع إطار إجرائي لجمع المعلومات الخاضعة للرقابة ، بما في ذلك تطوير وتعزيز الإجراءات والأدوات ؛ إدارة وإنفاذ جمع وتوزيع وحفظ المعلومات الخاضعة للرقابة مع سياسة الرقابة المحددة TRSDC.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الأعمال أو الإدارة أو أي مجال ذي صلة
- خبرة لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا في منصب مماثل مع 4 سنوات في منصب إداري
رابط التقديم
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