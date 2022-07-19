أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين من حملة مختلف المؤهلات؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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- مشرف الصيانة.
- ميكانيكي رئيسي.
مدير المشروع.
- منسق التدريب وسلامة منصة الحفر.
- ضابط السلامة.
- مساعد إدارة الرحلة I Job.
- مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث.
- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات الثاني.
- كهربائي.
- مدقق الأمن السيبراني.
- قائد أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
- وغيرها …
طريقة التقديم :
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يوليو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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