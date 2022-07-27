أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- بكالوريوس المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو أي شيء ذي صلة
- الحد الأدنى للخبرة 3 الحد الأقصى: 5
2.مساعد أول – بريميوم كير
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- الخبرة الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 1
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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