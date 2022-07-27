أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: