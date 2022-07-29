أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مراقبة توريد المنتجات.
المؤهلات والخبرات:
- شهادة جامعية في المالية / المحاسبة
- مرغوب فيه: برامج تنفيذية بعد التخرج في المجالات التي تشمل CPA و CMA و CFA
- 4-6 سنوات خبرة عملية في المالية والمحاسبة مع التركيز على محاسبة المخزون وتكلفة المنتج.
- خبرة في صياغة السياسات الجديدة وتعديلها.
- معرفة متقدمة بتدفقات البيانات / القيمة ووظائف SAP
- معرفة واسعة وممتازة بمتطلبات إدارة الأعمال / المحاسبة (IFRS).
- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. ميزة متعددة اللغات.
طريقة التقديم :
أوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يونيو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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