أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عددٍ من التخصصات، في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مراقبة توريد المنتجات.

المؤهلات والخبرات:

شهادة جامعية في المالية / المحاسبة

مرغوب فيه: برامج تنفيذية بعد التخرج في المجالات التي تشمل CPA و CMA و CFA

4-6 سنوات خبرة عملية في المالية والمحاسبة مع التركيز على محاسبة المخزون وتكلفة المنتج.

خبرة في صياغة السياسات الجديدة وتعديلها.

معرفة متقدمة بتدفقات البيانات / القيمة ووظائف SAP

معرفة واسعة وممتازة بمتطلبات إدارة الأعمال / المحاسبة (IFRS).

يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. ميزة متعددة اللغات.