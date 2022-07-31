أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: