أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محلل إدارة مخاطر نظم المعلومات
- محلل حوكمة IS I
- مهندس تحسين
- أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات
- مهندس أمي أنا
- منسق خدمة العملاء أنا
- أخصائي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
- مشرف الدعم الفني.
- وغيرها …
طريقة التقديم :
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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