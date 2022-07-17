أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية أو الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدّة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- فني التسليح.
- مدرب مدير الأسلحة CAT III.
- مدرس علوم الطيران (أكاديمي).
- مدرس علوم الطيران (طاقم الطائرة).
- كبير فنيي المقاييس (ميكانيكي).
- مفتش ضمان الجودة.
- فني من النوع الثاني.
- مخطط التدريب / جدولة.
- المدير التجاري.
- أخصائي دعم السلامة.
- وغيرها …
طريقة التقديم :
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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