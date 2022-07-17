أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية أو الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدّة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: