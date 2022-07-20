أعلنت وزارة الصحة عن وظائف صحية جديدة في عدة تخصصات.

وأكدت وزارة الصحة أنها تستقبل طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات (العلاج التنفسي – الأطراف الاصطناعية) في جميع مناطق المملكة.

أماكن العمل:

– الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

– الشؤون الصحية بمنطقة جازان.

– الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

– الشؤون الصحية بمحافظة القريات.

– الشؤون الصحية بمنطقة تبوك.

– الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

– الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن.

– الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

– الشؤون الصحية بمنطقة القصيم.

– الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية.

– الشؤون الصحية بمنطقة نجران.

– الشؤون الصحية بمحافظة بيشة.

– الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء.

– الشؤون الصحية بمنطقة الباحة.

– الشؤون الصحية بمنطقة حائل.

– الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

– الشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

– الشؤون الصحية بمنطقة عسير.

– الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

الشروط المطلوبة:

ولفتت الصحة إلى أن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

1- ​وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

2- ​الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

3- ​شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

4- ​شهادة (برنت التأمينات)، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات.

ولفتت إلى أن التقديم على الوظائف الصحية الجديدة بدأ اليوم الأربعاء ٢١ ذو الحجة وينتهي يوم الأحد ٢٥ ذو الحجة، حيث يمكن التقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا.