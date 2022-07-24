أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسميات الوظيفية :



1- كبير اختصاصي المجهر الإلكتروني

المؤهلات والخبرات:

درجة الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الفيزياء أو الكيمياء أو علم البلورات أو علم المواد مع التركيز على المجهر الإلكتروني.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في TEM كعالم تطبيق أو عالم فريق في مختبر TEM / SEM المخصص. خبرة إدارية مثبتة في قيادة الفريق.

الوصف الوظيفي:

قيادة وحدة الفحص المجهري الإلكتروني لخدمة مهمة IAC لدعم البحث والتعليم في جامعة الملك عبدالله وعلى المستوى الإقليمي من خلال توفير أحدث الأجهزة والتدريب للمستخدمين.

قيادة الوحدة لتسهيل أبحاث جامعة الملك عبدالله عالية التأثير وجهود جامعة الملك عبدالله في تعزيز النمو العلمي للمملكة العربية السعودية من خلال بناء خبرات من الدرجة الأولى.

قيادة الوحدة لتحقيق الأهداف السنوية للوحدة المتفق عليها مع مدير المختبر.

2- فني ثقافات بيولوجية

المؤهلات و الخبرات:

بكالوريوس في العلوم / الهندسة مع خبرة مثبتة ذات صلة

يفضل ماجستير العلوم / الهندسة

خلفية علم الأحياء الدقيقة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مختبرات علم الأحياء الدقيقة

الوصف الوظيفي:

مسؤول عن صيانة المزارع الميكروبية وإجراء التحليلات المرتبطة بها في البحر الأحمر

بمركز البحوث. تشمل المهام اليومية: زراعة الكائنات الحية الدقيقة ، والتصور من خلال قياس التدفق الخلوي.

الفحص المجهري تدريب باحثين جدد في قياس التدفق الخلوي ، والفحص المجهري ، والتحليل المرتبط.

شراء مواد وأدوات جديدة والتفاعل مع مقدمي الخدمات ؛ خلق و

تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ؛ العزلة والتعرف على الثقافات الجديدة ،

الحفظ بالتبريد من سلالات مختلفة. تحليلات إجمالي الكربون العضوي.

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا).