أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسميات الوظيفية :
1- كبير اختصاصي المجهر الإلكتروني
المؤهلات والخبرات:
- درجة الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الفيزياء أو الكيمياء أو علم البلورات أو علم المواد مع التركيز على المجهر الإلكتروني.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في TEM كعالم تطبيق أو عالم فريق في مختبر TEM / SEM المخصص. خبرة إدارية مثبتة في قيادة الفريق.
الوصف الوظيفي:
- قيادة وحدة الفحص المجهري الإلكتروني لخدمة مهمة IAC لدعم البحث والتعليم في جامعة الملك عبدالله وعلى المستوى الإقليمي من خلال توفير أحدث الأجهزة والتدريب للمستخدمين.
- قيادة الوحدة لتسهيل أبحاث جامعة الملك عبدالله عالية التأثير وجهود جامعة الملك عبدالله في تعزيز النمو العلمي للمملكة العربية السعودية من خلال بناء خبرات من الدرجة الأولى.
- قيادة الوحدة لتحقيق الأهداف السنوية للوحدة المتفق عليها مع مدير المختبر.
2- فني ثقافات بيولوجية
المؤهلات و الخبرات:
- بكالوريوس في العلوم / الهندسة مع خبرة مثبتة ذات صلة
- يفضل ماجستير العلوم / الهندسة
- خلفية علم الأحياء الدقيقة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مختبرات علم الأحياء الدقيقة
الوصف الوظيفي:
- مسؤول عن صيانة المزارع الميكروبية وإجراء التحليلات المرتبطة بها في البحر الأحمر
- بمركز البحوث. تشمل المهام اليومية: زراعة الكائنات الحية الدقيقة ، والتصور من خلال قياس التدفق الخلوي.
- الفحص المجهري تدريب باحثين جدد في قياس التدفق الخلوي ، والفحص المجهري ، والتحليل المرتبط.
- شراء مواد وأدوات جديدة والتفاعل مع مقدمي الخدمات ؛ خلق و
- تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ؛ العزلة والتعرف على الثقافات الجديدة ،
- الحفظ بالتبريد من سلالات مختلفة. تحليلات إجمالي الكربون العضوي.
رابط التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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