أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:

طريقة التقديم

يمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مع ملاحة أنه ينصح بعد الدخول على الرابط، قم بالضغط علي وظائف آخر 7 أيام، لتظهر لك آخر الوظائف المعلنة.