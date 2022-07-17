أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي :
1. طبيب أخصائي
المؤهلات والخبرة
- التخرج من كلية الطب في وضع جيد ، وإكمال الفترة المطلوبة من تدريب الدراسات العليا في تخصص و / أو تخصص فرعي ، مع شهادة البورد السعودي / الأمريكي أو الشهادة الكندية / البريطانية ، أو ما يعادلها على النحو المبين في أوراق اعتماد الطاقم الطبي والامتيازات السريرية / المهنية لجنة.
- تدريب في تخصص و / أو تخصص فرعي. – للصف 11: مطلوب خبرة أربع (4) سنوات على الأقل. – للصف 12: مطلوب سبع (7) سنوات خبرة على الأقل.
2.مدبرة منزل – HOUSEKEEPER
المؤهلات والخبرة
- التعليم في المدرسة المتوسطة مطلوب
- لا تتطلب الخبرة
3.مساعد مستشفى I
المؤهلات والخبرة
- مطلوب درجة البكالوريوس أو الزمالة / دبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو الانضباط ذي الصلة.
- مطلوب سنتين (2) من الخبرة السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو أربع (4) سنوات مع دبلوم.
4.سائق أول
المؤهلات والخبرة
- الابتدائي أو المتوسط
- سنة واحدة (1) من الخبرة في القيادة مع التعليم المتوسط ، أو ثلاث (3) سنوات مع التعليم الابتدائي.
- -Valid مطلوب رخصة قيادة ثقيلة سعودية .
- -السعوديون فقط.
5.،استشاري أمراض الجهاز الهضمي
المؤهلات والخبرة
- التخرج من كلية الطب المعتمدة ، وإكمال الفترة المطلوبة من التدريب في التخصص و / أو التخصص الفرعي ، مع شهادة البورد العربي أو الأمريكي ، والعضوية و / أو الزمالة في المملكة المتحدة و / أو كندا أو ما يعادلها.
- يجب أن تكون سبع (7) سنوات من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى الخبرة التدريبية بعد التخرج مساوية أو تزيد عن سبع (7) سنوات من الخبرة في التخصص الفرعي.
طريقة التقديم
يمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
مع ملاحة أنه ينصح بعد الدخول على الرابط، قم بالضغط علي وظائف آخر 7 أيام، لتظهر لك آخر الوظائف المعلنة.
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