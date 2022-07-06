أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، اليوم الأربعاء، ميلي كياري، أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ‏”أوبك”، محمد باركيندو، توفي.

وفاة باركيندو:

وأضاف كياري على تويتر: “فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو”، مشيراً إلى أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وتابع أن الوفاة “خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي”.

من هو محمد باركيندو؟

محمد سنوسي باركيندو ولد في 20 أبريل 1959 وعين لمدة ثلاث سنوات أميناً عاماً لمنظمة أوبك اعتبارًا من 1 أغسطس 2016.

شغل باركيندو سابقًا منصب الأمين العام بالإنابة خلال عام 2006، ومثّل نيجيريا في اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك خلال الفترة 1993-2008 بقيادة مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية خلال 2009-2010، وترأس الوفد التقني النيجيري للمفاوضات حول المناخ في الأمم المتحدة منذ عام 1991.