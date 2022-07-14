أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفاة زوجته إيفانا ترامب، اليوم الخميس 14 يوليو، عن عمر يناهز 73 عامًا، وفقًا لما أفادت به العائلة لشبكة ABC News.

وكانت إيفانا ترامب الزوجة الأولى لدونالد ترامب، أنجبت ثلاثة أطفال معًا: دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.

انفصال ترامب وزوجته الأولى:

وقالت عائلة ترامب في بيان: “كانت والدتنا امرأة رائعة- قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمالًا متألقًا، وأمًّا وصديقة مهتمة”.

تزوجت إيفانا ترامب من دونالد ترامب عام 1977، وانفصل الزوجان عام 1992.