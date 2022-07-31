لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 43 آخرين، في حادث مروري بمحافظة مرسى مطروح، شمال العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الأحد.

وقد وقع الحادث إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بحافلة ركاب على طريق قرية الجلالة، ما أدى إلى إصابة 43 شخصًا بينهم 15 طفلاً.

اصطدام حافلة بسيارة نقل

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة مرسى مطروح، الدكتور أحمد البلتاجي: “إن الحادث وقع بين حافلة ركاب سياحية كانت تقل مصطافين في طريق عودتهم إلى القاهرة، وسيارة نقل ثقيل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي”.

وأضاف في تصريحات لسكاي نيوز : “الحافلة اصطدمت بسيارة النقل من الخلف عند قرية جلالة غرب مدينة الضبعة، مما نتج عنه مقتل سائق الحافلة على الفور، فيما أصيب 43 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج”.

خروج 4 إصابات

وأكمل: “هناك 4 حالات بين المصابين شهدت تحسنا وخرجت من المستشفى بينما تتواجد 35 حالة في مستشفى الضبعة لتلقي العلاج أغلبهم من الأطفال، فيما تم تحويل 4 حالات أخرى تحتاج لرعاية خاصة إلى مستشفيات العلمين ومطروح العام”.

كما أكد الدفع باكثر من 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين غلى المستشفيات.