توفي مساعد طيار، أمس الجمعة، بعد سقوطه من طائرة شحن صغيرة، كانت تنفذ هبوطًا اضطراريًّا، في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية

جثة مساعد الطيار:

وتم العثور على جثة مساعد الطيار تشارلز هيو كروكس، البالغ من العمر 23 عامًا، في الفناء الخلفي لإحدى المناطق السكنية في بلدة فوكواي فارينا، القريبة من مطار رالي دورهام الدولي، وفق ما نقله موقع أي بي سي نيوز الأمريكي.

كما أكد الموقع أن مساعد الطيار لم تكن لديه أي مظلة.

وقد تم تنفيذ الهبوط الاضطراري بعد الإبلاغ عن خلل في عجلات الطائرة.

نجاة الطيار:

كما تلقى الطيار العلاج من إصابات طفيفة وخرج لاحقًا من المستشفى؛ إذ كان هو الوحيد على متن الطائرة عند هبوطها في المطار.

ولا يزال التحقيق في الواقعة مفتوحًا من قبل السلطات المحلية وإدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.