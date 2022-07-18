أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، ناصر العقيلي، أننا لا نريد إهدار الموارد البشرية والمالية في تخصصات لا تفيد سوق العمل.

قرارات مجلس شؤون الجامعات:

وشدد العقيلي، خلال مداخلة إلى قناة العربية، على أهمية القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني.

قرارات تحولية:

ولفت وكيل وزارة التعليم إلى أن القرارات الصادرة من المجلس تعد قرارات تحولية واستثنائية بشأن التعليم الجامعي وتعد استجابة لمرتكزات رؤية المملكة 2030، كما أنها تمثل ارتقاء بمنظومة الوعي حول التعليم الجامعي لتقديم معلومات لولي الأمر والطالب لاختيار التخصصات الأفضل التي تتوافق معه ويكون هناك احتياج لها في المستقبل.