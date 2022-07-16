قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ردًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن قضية جمال خاشقجي، إن ما حدث أمر مؤسف، ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق، ومحاكمات لحين صدور الأحكام، وتنفيذها.

الولايات المتحدة ارتكبت أيضاً عددًا من الأخطاء

وأضاف ولي العهد، وفقا لمصدر مطلع حضر المباحثات: “كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع من حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل، كما ذكر سموه أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتِل فيها صحفيان آخران في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثه سجن أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجدداً.

كما أشار ولي العهد لحادثة مقتل الصحفيه الأمريكية شيرين أبوعاقلة، وتساءل سموه عن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكيه ودول العالم من إجراءات بشأنها.

لكل دولة قيم مختلفه ويجب احترامها

وردًا على حديث بايدن فيما يتعلق بـ القيم المشتركة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “إن كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة والمملكة لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي نختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحه والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابطًا بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق، في المقابل فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة كما حدث في العراق وأفغانستان والتي تم تنجح فيها الولايات المتحدة.

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “لذا فإن من المهم معرفه أن لكل دولة قيمًا مختلفه ويجب احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكيه لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ ١٠٠٪؜ فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الاختلافات التي نعيشها”.