تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع جلالة ملك الأردن بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

كما قدم جلالة ملك الأردن خلال الاتصال التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج.