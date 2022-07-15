استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بايدن قد وصل، قبل قليل، إلى جدة في مستهل زيارة إلى السعودية تستغرق يومين، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – حيث كان في استقباله لدى وصوله أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن.