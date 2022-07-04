تعكس توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأجهزة الحكومية بمكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك وكذلك العمل على تلمس احتياجات المواطنين الأكثر حاجة، حرصه البالغ على دعم المواطنين بشكل عملي لمواجهة آثار التضخم الدولي السلبية.

نجاحات مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد

وكان لقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوجيهاته المُستمرة للوزراء الأثر البالغ في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بنجاح كبير. ويستمر المجلس بممارسة اختصاصاته ومهامه ويتابع باستمرار كافة التطورات الاقتصادية والتنموية على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك التضخم.

مراعاة المواطنين الأكثر حاجة

كما أن مواصلة التزام الحكومة بخططها وبرامجها للإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، يُقابله التزام مماثل بمراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الاقتصادية كافة وتخفيف أثرها عنهم بما يجنبهم من تداعيات التطورات الاقتصادية المُتسارعة.

وكان ولي العهد شدد خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

وأكد ولي العهد، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.