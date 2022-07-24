أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج وسط إجراءات حفظت صحتهم وأمنهم.

ولي عهد البحرين يشيد بجهود المملكة

ولفت سموه النظر خلال لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، وأعضاء اللجنة العليا للحج، إلى أن النجاح الكبير والمتواصل في تنظيم موسم الحج في كلّ عام يعكس ما تبذله المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من جهود في تسخير كافة الإمكانيات وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.