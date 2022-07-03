أعلن خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن فترة الجوزاء تبدأ اليوم الأحد، حيث تستغرق مدتها 26 يومًا، ويبلغ فيها الحر أشده.

فترة الجوزاء وشدة الحر

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن فترة الجوزاء تظهر فيها الهقعة والهنعة لكل واحد منها 13 يومًا وتكثر فيها رياح السموم، وجمرة القيظ.

ولفت إلى أن الحر يبلغ أشده في هذه الفترة، وفيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف أن الجوزاء تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.

نجم الهقعة

وأوضح الحصيني أن اليوم أول أيام نجم الهقعة حيث تبلغ أيامه 13 يومًا، وهو ثالث منازل فصل الصيف وأول منزلة من الجوزاء.

يذكر أن هذا النجم سمي بالهقعة أي الطوق الذي يكون حول عنق الفرس، تشبيها بسيطرة المنخفض الهندي على معظم أجواء شبة الجزيرة العربية في هذه الفترة.