حذر أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من تناول أي دواء إلا بوصفة وإشراف طبي، حتى لا ينقلب الأمر إلى ما يشبه التعود عليه وإدمانه.

تعطيل الإنتاج الطبيعي

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “لا تتناول أي دواء إلا بوصفة ولا تتعود على مهدئات أو منومات إلا لحالة صحية وبإشراف طبي، لأن بعض الأدوية قد تسبب تعود أو ما يشبه الإدمان، بحيث يتعطل الإنتاج الطبيعي لها بالجسم.

وأشار إلى أن الشخص مع اعتياده الحصول عليها جاهزة سيقل إنتاجها بجسمه وبالتالي عدم إنتاجها طبيعيًا بعد التوقف سيكون صعبًا.

تحذير ومراقبة لصرف الأدوية

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وقعتا معًا في وقت سابق اتفاقية تعاون بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء مرارًا وتكرارًا من أخذ أو تناول أي دواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، ما يشكل خطرًا على صحة الشخص.