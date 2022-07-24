أكد الخبير التقني فيصل السيف، أن موقع يوتيوب يستغل الذكاء الاصطناعي لتمرير الفيديوهات الخادشة المكثفة، ويجب التفاعل والإبلاغ عن الفيديوهات غير الأخلاقية.

وتابع السيف، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أنه يجب التزام المنصات بأداء رسالتها نحو المجتمع من دون تعديات على أسس هذا المجتمع.

إزالة الإعلانات المخالفة:

ورأى الخبير أن مطالبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، منصة يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة خطوة هامة مع تطور قطاع التقنية والمعلومات والمحتوى المرئي في المملكة.

وشدد على أن مراجعة المحتوى تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنه؛ لكن الاستهداف بدأ ضد المجتمع مع وجود إعلانات خادشة.