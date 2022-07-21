أعلن موقع يوتيوب بدءه في غزالة أي محتوى عن إرشادات غير موثوقة، عن طرق الإجهاض في المنزل.

وأضاف في تغريدة على تويتر: “بدءا من اليوم، وبتكثيف للجهود على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، سنزيل المحتوى الذي يوفر إرشادات حول طرق الإجهاض غير الآمنة أو يروج للادعاءات الكاذبة حول سلامة الإجهاض، بموجب سياسات الموقع لمحاربة المعلومات الطبية المضللة”.

متابعة المحتوى

وتابع: “نحن أيضا بصدد إطلاق لوحة معلومات تزود المشاهدين بالسياق والمعلومات من السلطات الصحية المحلية والعالمية، ضمن مقاطع الفيديو المتعلقة بالإجهاض على الموقع”.

وأكمل: “مثل جميع سياساتنا المتعلقة بالموضوعات الصحية أو الطبية، نعتمد على الإرشادات المنشورة من السلطات الصحية”.

كما أكد على أن الموقع سيعمل على منح الأولوية لمقاطع الفيديو المعتمدة على مصادر معلوماتية موثوقة، مشددًا على استمرار سياسة المراقبة للمحتوى في الموقع، مع ملاحظة تطورات العالم.

حكم تاريخي

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية، قد ألغت، حكما تاريخيا صدر منذ 50 عامًا، أعطى المرأة حقًا دستوريًا في الإجهاض.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أبطلت المحكمة العليا الحكم الذي صدر في عام 1973 وعُرِف باسم “رو ضد ويد”، وذلك بعد أسابيع من وثيقة مسربة غير مسبوقة تشير إلى أنها تفضل القيام بذلك.

ويغير هذا الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض ووضع قوانين خاصة بها بشأن هذا الأمر، دون القلق من معارضة الدولة.

وقالت المحكمة العليا “نعتقد أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض .. ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين”.