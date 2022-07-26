نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الأهلي يدعم صفوفه لدوري يلو

وأنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع يوسف العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتسعى الإدارة الأهلاوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال لفترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في التألق بالموسم الرياضي الجديد بدوري يلو، والعودة سريعًا للعب وسط الكبار.

أبرز أرقام يوسف العبدلي

ولعب يوسف العبدلي 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المنستيري موسم 2021/ 2022، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وخاض العبدلي صاحب الـ23 عامًا، 68 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين، وسبق أن في صفوف الاتحاد المنسيتري والترجي.

وبدأ العبدلي الذي يلعب في مركز الهجوم مسيرته مع الترجي عام 2014، قبل أن يحترف في صفوف نيس الفرنسي عام 2016، ولعب مع لانس في 2018، وعاد إلى تونس في 2020 من بوابة الاتحاد المنستيري.